Рио-2016. Кваша квалифицировался в полуфинал соревнований по прыжкам в воду
00:48, 16 августа 2016Рио-2016
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Украинский спортсмен завершил квалификацию на пятнадцатом месте.
Reuters
Украинец Илья Кваша смог квалифицироваться в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
В квалификации украинец занял 15-е место, набрав 398,20 очка. Всего в следующий этап пробилось 18 спортсменов.
Полуфинал соревнований начнется завтра, в 16:00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, ранее украинка Елена Федорова пробилась в финал соревнований по прыжкам в воду среди женщин, где заняла 11-е место.
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