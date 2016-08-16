Рио-2016. Кваша квалифицировался в полуфинал соревнований по прыжкам в воду

Украинец Илья Кваша смог квалифицироваться в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

В квалификации украинец занял 15-е место, набрав 398,20 очка. Всего в следующий этап пробилось 18 спортсменов.

Полуфинал соревнований начнется завтра, в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка Елена Федорова пробилась в финал соревнований по прыжкам в воду среди женщин, где заняла 11-е место.