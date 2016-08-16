Министр спорта: у Беленюка "украли" заслуженное "золото"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. Так ему лично и сказал по телефону после завершения поединка. Для нас Жан Беленюк настоящий Чемпион! А то, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

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"Жану Беленюку огромный респект за его блестящее выступление на этих Играх, мастерство и волю к победе. Низкий поклон тренеру сборной Артуру Дзигасову за титанический труд. Спасибо вам! Гордимся вами! Для нас вы лучшие", - подытожил Жданов.

Как сообщал УНИАН, украинец Жан Беленюк при неоднозначном судействе проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спортсменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил представителю России Давиту Чакветадзе.