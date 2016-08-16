Рио-2016. В честь украинца Радивилова назван гимнастический прыжок

Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова, официально занесен в международные правила спортивной гимнастики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Наш гимнаст Игорь Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок The Radivilov на Олимпиаде в Рио. Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике официально занесен в международные правила. Теперь этот уникальный прыжок навсегда будет носить фамилию украинца", - написал Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее Международная федерация гимнастика (FIG) выбрала пять новых элементов в спортивной гимнастике, которые после Олимпиады-2016 могли получить имена спортсменов. Среди них был прыжок The Radivilov, предусматривающий три оборота гимнаста в воздухе перед приземлением на ноги.

Для того, чтобы этот элемент получил название The Radivilov, украинцу Игорю Радивилову нужно было повторить этот прыжок, который он уже выполнял на Олимпиаде-2012, за что получил бронзовую медаль.

На сегодняшних соревнованиях Радивилов предпринял попытку повторить данный элемент, но в конце выполнения упражнения неудачно приземлился, едва не упав. За это судьи сняли со украинца баллы, и Радивилов занял последнее среди всех участников финала восьмое место.

Тем не менее, один факт того, что судьи засчитали прыжок, позволил FIG включить элемент в международные правила.