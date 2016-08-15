Украинец Беленюк взял серебро Олимпиады-2016, уступив в финале россиянину при неоднозначном судействе

Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг.

В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе. Первый период Беленюк выиграл со счетом 2:0, но во второй части поединка при неоднозначном судействе очки набирал лишь россиянин. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОкончательный счет поединка - 2:9.

На пути к решающей схватке Беленюк оказался сильнее белоруса Джавида Гамзатова, венгра Николая Байрякова и египтянина Ахмеда Саада.

Серебряная медаль Беленюка стала четвертой для Украины на Олимпиаде-2016.