Украинец Беленюк взял серебро Олимпиады-2016, уступив в финале россиянину при неоднозначном судействе
23:43, 15 августа 2016Рио-2016
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25-летний украинский борец не без "помощи" судьи проиграл финал Давиту Чакветадзе.
Жан Беленюк уступил в финале/ НОК Украины
Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг.
В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе. Первый период Беленюк выиграл со счетом 2:0, но во второй части поединка при неоднозначном судействе очки набирал лишь россиянин. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОкончательный счет поединка - 2:9.
На пути к решающей схватке Беленюк оказался сильнее белоруса Джавида Гамзатова, венгра Николая Байрякова и египтянина Ахмеда Саада.
Серебряная медаль Беленюка стала четвертой для Украины на Олимпиаде-2016.
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