Рио-2016. Радивилов и Верняев остались без медалей в опорном прыжке

Украинские гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев не смогли завоевать медаль на олимпийских соревнованиях в опорном прыжке.

Радивилов во время своей попытки повторил свою выступление на Играх-2012, продемонстирировав прыжок с тройным оборотом, который претендует на то, чтобы получить название The Radivilov (сложность - 7,0). Однако украинец приземлился неудачно, за что судьи поставили ему низкую Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяоценку в 7.933 балла.

Во второй попытке Радивилов выполнил элемент сложностью 6,0 и набрал 9,133 балла. В сумме у него 15,033 балла и восьмое место.

Олег Верняев совершил два прыжка сложностью 6,0 очка, набрал 15,316 балла и поделил пятое место с россиянином Никитой Нагорным.

Золотую медаль в этом упражнении завоевал Ги Се Гван из КНДР, получивший 15,691 очка. Серебряным призером стал россиянин Денис Аблязин, бронзу взял японец Кендзо Сираи.

Напомним, ранее Игорь Радивилов занял пятое место в упражнении на кольцах, а Олег Верняев стал восьмым в упражнении на коне. Кроме того, Верняев стал серебряным призером Олимпиады-2016 в индивидуальном многоборье.