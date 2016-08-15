Рио-2016. Украинский гимнаст Радивилов стал пятым в упражнении на кольцах

Украинский гимнаст Игорь Радивилов не смог выиграть медаль на олимпийских соревнованиях в упражнении на коне.

Украинец, выполнив программу, был доволен своим выступлением, но судьи решили поставить ему 15,466 балла. Такой результат позволил Радивилову занять пятое место.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяЗолотую медаль в этом упражнении завоевал грек Элефтериос Петруниас, получивший высший балл - 16,000. Серебряным призером стал бразилец Артур Занетти, бронзу завоевал россиянин Денис Аблязин.

Отметим, что сегодня Радивилов также примет участие в упражнении опорный прыжок. По итогам этих соревнований один из гимнастических элементов может получить название The Radivilov.