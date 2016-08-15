Рио-2016. Украинки с четвертого места пробились в финал соревнований в синхронном плавании

Украинский дуэт синхронисток в составе Анны Волошиной и Лолиты Ананасовой пробился в финал олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

Вчера, после представления произвольной программы, они шли в квалификации пятыми, уступая дуэтам из России, Китая, Японии и Испании.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОднако сегодня Волошина и Ананасова получили высокие 93.1358 балла за исполнение технической программы, которые соответствуют третьему месту. Благодаря этому украинки обошли в общем рейтинге испанок, а от представительниц Японии отстают всего на 0,867 балла.

Финал среди женских дуэтов в синхронном плавании состоится завтра, 16 августа, в 20:00 по киевскому времени.