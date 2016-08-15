Рио-2016. Беленюк вышел в финал и схватится за золото с россиянином
18:18, 15 августа 2016Рио-2016
9623
В схватке за золото украинский борец встретится с россияном Давитом Чакветадзе.
Беленюк гарантировал серебро / mfe.org.ua
Украинец Жан Беленюк вышел в финал олимпийских соревнований среди спортсменов весом до 85 кг в греко-римской борьбе.
В полуфинальной схватке 25-летний киевлянин победил белоруса Джавида Гамзатова.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяРанее, в четвертьфинале, Беленюк оказался сильнее представителя Болгарии Николая Байрякова, а в поединке 1/8 финала победил египтянина Ахмеда Саада.
Финал, в котором Беленюк встретится с россиянином Давитом Чакветадзе, состоится после 23:00.
Напомним, Жан Беленюк считается главным фаворитом на золотую медаль в своих соревнованиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter