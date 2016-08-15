Рио-2016. Беленюк вышел в финал и схватится за золото с россиянином

Украинец Жан Беленюк вышел в финал олимпийских соревнований среди спортсменов весом до 85 кг в греко-римской борьбе.

В полуфинальной схватке 25-летний киевлянин победил белоруса Джавида Гамзатова.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяРанее, в четвертьфинале, Беленюк оказался сильнее представителя Болгарии Николая Байрякова, а в поединке 1/8 финала победил египтянина Ахмеда Саада.

Финал, в котором Беленюк встретится с россиянином Давитом Чакветадзе, состоится после 23:00.

Напомним, Жан Беленюк считается главным фаворитом на золотую медаль в своих соревнованиях.