Рио-2016. Беленюк вышел в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе
17:44, 15 августа 2016Рио-2016
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Украинский борец приблизился к завоеванию олимпийской медали.
Reuters
Украинец Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийских соревнований среди спортсменов весом до 85 кг в греко-римской борьбе.
В четвертьфинале Беленюк оказался сильнее представителя Болгарии Николая Байрякова. Поединок завершился при счете 10:1 после победы киевлянина в результате технического превосходства.
Ранее Беленюк в 1/8 финала победил египтянина Ахмеда Саада. В полуфинале Беленюк встретится с белорусом Джаидом Гамзатовым.
Напомним, медали в греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг будут разыграны сегодня. Жан Беленюк считается главным фаворитом на золотую медаль в этих соревнованиях.
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