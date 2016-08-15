Рио-2016. Беленюк вышел в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе

Украинец Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийских соревнований среди спортсменов весом до 85 кг в греко-римской борьбе.

В четвертьфинале Беленюк оказался сильнее представителя Болгарии Николая Байрякова. Поединок завершился при счете 10:1 после победы киевлянина в результате технического превосходства.

Ранее Беленюк в 1/8 финала победил египтянина Ахмеда Саада. В полуфинале Беленюк встретится с белорусом Джаидом Гамзатовым.

Напомним, медали в греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг будут разыграны сегодня. Жан Беленюк считается главным фаворитом на золотую медаль в этих соревнованиях.