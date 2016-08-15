Рио-2016. Чернецкий уступил в 1/8 финала на соревнованиях по греко-римской борьбе

Украинец Александр Чернецкий не смог выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований в греко-римской борьбе.

Чернецкий, выступающий в весе до 130 кг, уступил в 1/8 финала грузину Лакоби Кажайе. При счете 2:1 в пользу Кажайи во втором раунде схватки грузину удалось совершить тушэ (положить соперника на спину). Этот прием позволил ему победить украинца.

Ранее, в квалификационном поединке Чернецкий оказался сильнее египтянина Абделлатифа Мохамеда.

Напомним, перед началом соревнований букмекеры считали Чернецкого четвертым претендентом на золотую медаль.

Как сообщал УНИАН, ранее Жан Беленюк, выступающий в весе до 85 кг, вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе.