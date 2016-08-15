Рио-2016. Чернецкий уступил в 1/8 финала на соревнованиях по греко-римской борьбе
17:35, 15 августа 2016Рио-2016
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Украинец не смог перебороть грузина Лакоби Кажайю.
Чернецкий не смог выйти в четвертьфинал / wrestlingua.com
Украинец Александр Чернецкий не смог выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований в греко-римской борьбе.
Чернецкий, выступающий в весе до 130 кг, уступил в 1/8 финала грузину Лакоби Кажайе. При счете 2:1 в пользу Кажайи во втором раунде схватки грузину удалось совершить тушэ (положить соперника на спину). Этот прием позволил ему победить украинца.
Ранее, в квалификационном поединке Чернецкий оказался сильнее египтянина Абделлатифа Мохамеда.
Напомним, перед началом соревнований букмекеры считали Чернецкого четвертым претендентом на золотую медаль.
Как сообщал УНИАН, ранее Жан Беленюк, выступающий в весе до 85 кг, вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе.
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