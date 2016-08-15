Рио-2016. Украинкий дуэт байдарочниц квалифицировался в финал соревнований по гребле
17:11, 15 августа 2016Рио-2016
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Анастасия Тодорова и Инна Грищун постараются завтра выиграть медаль Олимпиады.
Тодорова и Грищун попали в главный финал / canoe.in.ua
Украинки Анастасия Тодорова и Инна Грищун квалифицировались в финал А соревнований по гребле на байдарках.
В квалификации они прошли дистанцию в 500 метров за 1:43.967 и финишировали пятыми среди всех спортсменов.
На стадии полуфинала украинский дуэт байдарочниц улучшил свой результат до 1:43.363. Такой показатель позволил им занять второе место в заплыве и четвертое среди всех участников соревнований.
Финал А, в котором примет участие восемь двоек, состоится завтра, 16 августа, в 15:23 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, ранее украинец Павел Алтухов вышел в финал А на соревнованиях по гребле на каноэ.
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