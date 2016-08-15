Рио-2016. Украинкий дуэт байдарочниц квалифицировался в финал соревнований по гребле

Украинки Анастасия Тодорова и Инна Грищун квалифицировались в финал А соревнований по гребле на байдарках.

В квалификации они прошли дистанцию в 500 метров за 1:43.967 и финишировали пятыми среди всех спортсменов.

На стадии полуфинала украинский дуэт байдарочниц улучшил свой результат до 1:43.363. Такой показатель позволил им занять второе место в заплыве и четвертое среди всех участников соревнований.

Финал А, в котором примет участие восемь двоек, состоится завтра, 16 августа, в 15:23 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее украинец Павел Алтухов вышел в финал А на соревнованиях по гребле на каноэ.