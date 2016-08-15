Рио-2016. Украинец Алтухов с третьего места вышел в финал по гребле на каноэ
17:00, 15 августа 2016Рио-2016
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Украинский каноист-одиночник завтра поборется за олимпийскую медаль.
Алтухов пробился в финал / ngu.gov.ua
Украинец Павел Алтухов смог пробиться в финал А олимпийских соревнований по гребле на каноэ.
В квалификации, по итогам которой в полуфинал выходили все спортсмены, Алтухов преодолел дистанцию в 1000 метров за 4:19.361 и занял итоговое 12-е место.
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Финал А соревнований среди каноистов-одиночников состоится завтра, 16 августа. Начало медального заплыва - в 15:08.
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