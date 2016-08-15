Рио-2016. Украинец Алтухов с третьего места вышел в финал по гребле на каноэ

Украинец Павел Алтухов смог пробиться в финал А олимпийских соревнований по гребле на каноэ.

В квалификации, по итогам которой в полуфинал выходили все спортсмены, Алтухов преодолел дистанцию в 1000 метров за 4:19.361 и занял итоговое 12-е место.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ полуфинале 20-летний украинец значительно улучшил свой результат, финишировав вторым в своем заплыве и третьим среди всех спортсменов. Его время - 3:58.574.

Финал А соревнований среди каноистов-одиночников состоится завтра, 16 августа. Начало медального заплыва - в 15:08.