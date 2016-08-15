Рио-2016. Беленюк и Чернецкий победили в своих первых поединках на соревнованиях по греко-римской борьбе

Украинцы Александр Чернецкий и Жан Беленюк вышли в следующие этапы соревнований в греко-римской борьбе.

Чернецкий, выступающий в весе до 130 кг, в квалификационном поединке победил египтянина Абделлатифа Мохамеда. Украинец выиграл схватку со счетом 9:0.

Беленюк автоматически попал в 1/8 финала в весе до 85 кг и в своей первой схватке победил египтянина Ахмеда Саада. Счет поединка аналогичный - 9:0.

Напомним, медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 130 кг и до 85 кг будут разыграны сегодня. Жан Беленюк считается главным фаворитом на золотую медаль в своих соревнованиях, Чернецкий - четвертый претендент на медали высшей пробы.