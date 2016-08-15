Рио-2016. Украинка Погребняк с персональным рекордом вышла в полуфинал по бегу на 200 метров

Украинская легкоатлетка Наталья Погребняк вышла в полуфинал олимпийских соревнований по бегу на 200 м, которые проходят в Рио-де-Жанейро.

Погребняк в своем забеге финишировала второй, что гаранатировало ей проход в следующий этап состязаний. При этом, 28-летняя спринтерша установила персональный рекорд, преодолев дистанцию за 22,64 секунды. Она заняла итоговое десятое место среди всех участников.

Другие украинки не смогли пробиться в полуфинал этих соревнований.

Наталья Строгова пришла к финишу седьмой в своем забеге, показав время 23,69 секунды и заняв итоговое 61-е место.

Елизавета Брызгина преодолела дистанцию за 23,28. Этот результат соответствует пятому месту в забеге и итоговой 40-й позиции.

Полуфинал соревнований в беге на 200 м начнется в ночь с вторника на среду, в 04:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Наталья Погребняк не смогла выйти в финал соревнований по бегу на 100 м.