Украинец Беленюк является главным претендентом на золото в греко-римской борьбе

Букмекеры считают украинца Жана Беленюка главным фаворитом в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

На золото 25-летнего киевлянина, выступающего в весовой категории до 85 кг, можно поставить с коэффициентом 1,97. На то, что он войдет в тройку Читайте такжеГлавные олимпийские надежды Украины на медали в Риолучших спортсменов по итогам соревнований, коээфициент - 1,05.

Второй фаворит соревнований - Рустам Ассакалов из Узбекистана, третий - азербайджанец Саман Тахмасеби.

Отметим, что в 2015 году Беленюк выиграл чемпионат мира в Лас-Вегасе, победив в финале Ассакалова.

Соревнования в греко-римской борьбе начнутся сегодня в 16:00. Финал в весе до 85 кг состоится после 23:00.