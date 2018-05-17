Приключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третья

Мы запускаем уже третью часть видеоблога от Кирилла из Рио. В первой и второй частях вместе с Кириллом мы узнали о злобных бразильских комарах и о том, как МОК заботится о корреспондентах; об опасностях, которые поджидают иностранных журналистов в Рио; побывали на открытии Олимпиады-2016, были свидетелями побед и неудач украинских олимпийцев, послушали комментарии специалистов о выступлениях наших спортсменов и многое другое.

Впереди вас ждут еще много интересных сюжетов от нашего Кирилла, который только прогрессирует в новом для него ремесло видеоблогера.

20 августа

Кирилл побывал на гребном канале в Рио-де-Жанейро и рассказал об успехах украинцев на соревнованиях 20 августа.

В частности, в субботу украинский дуэт каноистов Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали бронзовую медаль на дистанции 1000 метров. Украинцы уступили спортсменам из Германии и Бразилии.

Кроме того, Кирилл рассказал о наших байдарочницах, которым до бронзы не хватило всего чуть-чуть.

До окончания Олимпиады осталось немного времени, и с каждым днем появляются новые скандалы. Много противоречий в синхронном плавании, где осудили украинок и лишили бронзы.

19 августа. Олимпийские игры – это всегда столпотворение и ажиотаж. И даже в Бразилии болельщики хоть и не до конца, но все же заполняют трибуны, особенно в финалах игровых видов спорта. И, естественно, всегда есть желающие поживиться на продаже билетов.

И вот на днях информационное пространство буквально взорвало сообщение о том, что президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, фактически, второй человек в европейском олимпийском движении, как оказалось, торговал своими билетами, которые предназначались для бесплатного распространения и достались ему абсолютно безвозмездно.

За это он был арестован бразильской полицией. Задержание произошло в гостинице, в которой он жил (примечательно – что не в его номере, а в другом). Именно в этом отеле проживают высшие чины международного олимпийского движения.

18 августа. В этот день наш Кирилл побывал на гребном канале, где в финале заплива на каноэ на 500 метров принимал участие представитель от Украины Олег Чебан.

Спортсмену, несмотря на неудобную дорожку, с которой не было видно соперников, удалось выложится по максимуму и завоевать "золотую" медаль.

После выступления Олег Чебан заявил, что это для него последняя Олимпиада, поскольку он завершает карьеру, и хотел сделать это на "мажорной" ноте. Ну, а что может быть "мажорней" олимпийского "золота"?

17 августа. На этот раз наш Кирилл решил рассказать о некоторых привычках бразильцев.

Например, в отличие от нас, у них нет предрассудков по поводу того, где можно или нельзя свистеть - они просто свистят тогда, когда у них хорошее настроение.

А вот насчет денег у них совсем другие "заморочки" – нужно соблюдать одно единственное правило: нельзя класть вещи на пол. Если ты положил вещи на пол, тогда у тебя не будет денег. Это бразильская примета.

Сборная Аргентины по баскетболу проигрывает команде из США с разницей более 20 баллов – со счетом 70:94, но болельщики сборной Аргентины по всему залу всячески поддерживают своих спортсменов – размахивают флагами, исполняют кричалки и танцуют.

Вот так настоящие болельщики должны поддерживать свою команду – не смотря на счет на табло.

16 августа. Украина получила долгожданную первую золотую медаль на Олимпиаде в Рио – ее нашей стране принес гимнаст Олег Вреняев в упражнении на параллельных брусьях.

Во время церемонии награждения наш спортсмен получил золотую медаль из рук президента НОК Украины Сергея Бубки.

Наконец в Рио прозвучал гимн Украины!

Наш Кирилл решил сравнить выступление нашей олимпийской сборной в Рио в 2016 году с выступлениями на прошлых Олимпиадах. Так, успех нашей сборной на Олимпиаде в 2012 году давал определенный оптимизм и в этом году.

Ранее Украина стабильно привозила с Олимпийских игр 5-6 золотых медалей, около 20 медалей всего, стабильно попадала в топ-20 мирового спорта. Кроме того, в последние 2-3 года наши спортсмены неплохо проявляли себя на мировом уровне.

Сейчас же на счету нашей сборной всего 6 медалей, и большинство наших фаворитов уже завершили выступления.

Впереди еще могут быть медали в синхронном плавании и художественной гимнастике, но эти виды спорта обычно отличаются достаточно субъективным судейством, а потому исход может быть любым.

Наш Кирилл при этом констатирует, что отчасти в таких результатах нашей сборной в Рио виновата ситуация в стране – очевидно, вкладывать деньги в развитие спорта нынче не в приоритете.

Так, например, по словам украинского фехтовальщика Дмитрия Карюченко, в Украине нет ни одного специализированного фехтовального зала, где бы наши олимпийцы могли готовиться к соревнованиям. Также он указал на низкие зарплаты тренеров по фехтованию – всего 3 тысячи гривень.

В борьбе же другая проблема, там достаточно залов для тренировок, однако серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк раскрыл ситуацию с низкими стипендиями для спортсменов мирового уровня, что ставит их в ситуацию, когда от спортивных результатов приходится отвлекаться на вопросы о том, как заработать себе на жизнь.

У спортивных гимнастов же нет достаточного количество снарядов для тренировок. Наши гимнасты получили новое тренировочное оборудование всего за 2 месяца до Олимпиады в Рио.

Кирилл также констатировал, что в Украине долгое время поверхностно относились к развитию спорта, не особо реагирую на замечания наших спортсменов, сегодня же Украина пожинает плоды этих многолетних упущений.

15 августа. На этот раз наш Кирилл решил рассказать своим зрителям о том, какой вид спорта является самым популярным в Бразилии.

Многие могли подумать, что это футбол. Ведь Бразилия регулярно поставляет миру выдающихся футболистов, бразильская сборная пользуется авторитетом, и кажется, что все дети в стране играют в футбол – на травяных полях, на песке и просто посреди улицы.

Однако на самом деле самый популярный вид спорта в Бразилии - это шахматы. Столики для игры в шахматы из мраморного камня с четырьмя стульями расположены в стране повсюду – на остановках общественного транспорта, в парках, во дворах жилых домов и много где еще.

Вечером наш Кирилл побывал на финале соревнований по греко-римской борьбе для спортсменов в весовой категории до 85 кг, в котором украинец Жан Беленюк завоевал серебро, уступив россиянину Давиту Чакветадзе при достаточно неоднозначном судействе.

Это четвертая серебряная медаль в активе олимпийской сборной Украины и пятая в целом. Увы, после 10 из 16 олимпийских дней у украинских спортсменов ни одной золотой медали.

14 августа. Невозможно побывать в Рио-де-Жанейро, не посетив визитную карточку города, да и Бразилии в целом – статую Христа Искупителя, находящуюся на вершине горы Корковаду. Вот и наш Кирилл решил посетить этот величайший монумент.

Чтобы увидеть статую своими глазами с близкого расстояния, нужно выстоять уже традиционную для Бразилии очередь на автобус, который доставит туристов на вершину горы.

Стоимость такой экскурсии совсем немаленькая - 30 реалов, или около 240 гривень, только за то, чтоб доехать на автобусе до горы, еще в 38 реалов обойдется билет на трамвай, который подвезет туристов непосредственно к самой статуе.

Также здесь есть сувенирные магазины.

Наш Кирилл отмечает, что и здесь есть проблемы с организацией – также огромные очереди, и таким образом подъем на статую занимает ни много, ни мало, а целых 2,5 часа.

Поднявшись на вершину, наш Кирилл решил попросить главную бразильскую святыню послать удачу для сборной Украины на Олимпиаде в Рио.

Несмотря на проблемы с уличной преступностью в Бразилии, наш отчаянный Кирилл решил показать своим зрителям, как выглядит метро в Рио-де-Жанейро.

В городе всего четыре ветки метрополитена, однако достаточно много станций.

В то же время вагоны метро в Рио чем-то похожи на киевский метрополитен.

Наш Кирилл снова решил рассказать о проблемах с безопасностью на Олимпиаде в Рио.

В Бразилии по мере прохождения Олимпийских игры всплывают все новые и новые проблем с обеспечением безопасности, даже с такими, казалось бы, элементарными вещами, как безопасность камер хранения.

Так, в главном олимпийском пресс-центре для удобства журналистов организовали камеры хранения, чтобы не приходилось каждый день возить с собой тяжелую аппаратуру в гостиницу. Однако обеспечить безопасность этих боксов организаторы не смогли.

Практически каждые день и ночь у журналистов здесь воруют вещи и деньги прямо из камер хранения. На этот раз пострадал и украинский репортер.

Кто вскрывает камеры хранения – неизвестно, это могут быть волонтеры или другие журналисты, или посторонние лица. Однако, как отмечает наш Кирилл, ранее на подобных соревнованиях никогда такого не было.

14 августа наш Кирилл побывал на олимпийском стадионе в Рио, где проводятся основные соревнования по легкой атлетике.

В том числе нашему спецкору посчастливилось наблюдать, как легендарный ямайский спринтер Усейн Болт стал семикратным олимпийским чемпионом. Дистанцию в 100 метров он преодолел за 9,81 секунды.

Наш Кирилл подводит итоги очередного игрового дня Олимпиады в Рио. Похоже, черная полоса для украинских спортсменов продолжается.

Так, украинские шпажисты в мачте за бронзу уступили команде Венгрии и таким образом довольствовались четвертым местом.

Также украинский гимнаст Олег Верняев неудачно выполнил свое упражнение в финале на коне и остался лишь на восьмом месте.

Таким образом, после 9 соревновательных дней Олимпийский игр в Рио украинская сборная по-прежнему имеет в своем активе 4 медали.