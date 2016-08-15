Украина в Рио: календарь десятого дня Олимпиады-2016
Олег Верняев, Игорь Радивилов и Жан Беленюк - три главные надежды Украины на сегодняшний олимпийский успех.
Сегодня медальные надежды Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро связаны лишь с двумя видами спорта - спортивной гимнастикой и греко-римской борьбой.
В спортивной гимнастике сегодня пройдет второй день соревнований в отдельных упражнениях. В упражнении на кольцах выступит украинец Игорь Радивилов, а в опорном прыжке - Радивилов и Олег Верняев. Ни в одной из этих двух дисциплин украинские спортсмены не являются фаворитами на попадание в тройку лучших.
Отдельно стоить отметить упражнение опорный прыжок. Если Игорь Радивилов сегодня сможет повторить свое выступление на Олимпиаде-2012 в Лондоне, его прыжок получит имя The Radivilov. Четыре года назад украинец с этим упражнением завоевал бронзу, и, вполне возможно, фирменный элемент принесет ему медаль уже в Бразилии.
Также сегодня начнутся соревнования в греко-римской борьбе, где Украины представят два спортсмена - Александр Чернецкий и Жан Беленюк. Особое внимание на Беленюка, который является действующим чемпионом мира в весе до 85 кг и безоговорочно главным фаворитов сегодняшних соревнований.
Греко-римская борьба, мужчины
Вес: до 130 кг;
Участник: Александр Чернецкий;
Начало квалификации: после 16:00. Финал - после 23:00.
Греко-римская борьба, мужчины
Вес: до 85 кг;
Участник: Жан Беленюк;
Начало 1/8 финала: после 16:00; Финал - после 23:00.
Спортивная гимнастика, мужчины
Упражнение на кольцах, финал;
Участник: Игорь Радивилов;
Начало: 20:00;
Спортивная гимнастика, мужчины
Опорный прыжок, финал;
Участники: Олег Верняев, Игорь Радивилов;
Начало: 20:54;
Легкая атлетика, женщины
Бег, 400 м. Финал
Участница: Ольга Земляк
Начало: 04:45.
Немедальные соревнования:
Гребля, мужчины
Каноэ-одиночки, 1000 м;
Участник: Павел Алтухов;
Начало квалификации: 15:00; Полуфиналы - 16:30.
Гребля, женщины
Байдарки-двойки, 200 м;
Участницы: Анастасия Тодорова, Инна Грищун;
Начало: 15:24; Полуфиналы - 16:46.
Легкая атлетика, женщины
Бег, 200 м, первый раунд;
Участницы: Наталья Погребняк, Наталья Строгова, Елизавета Брызгина;
Начало: 15:30.
Синхронное плавание, женщины
Техническая программа;
Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова;
Начало: 17:00.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470, гонки №8, №9, №10;
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало гонки №8: 19:05.
Прыжки в воду, мужчины
Трамплин, 3 м, квалификация;
Участник: Илья Кваша;
Начало: 21:15.
Бадминтон, женщины
1/8 финала, одиночный разряд;
Матч: Мария Улитина (Украина) - Порнтип Буранапрасерцук (Таиланд);
Начало: 00:45.
Легкая атлетика, женщины
Бег с барьерами, 400 м, квалификация;
Участницы: Виктория Ткачук, Анна Титимец, Елена Колесниченко;
Начало: 03:46.
Легкая атлетика, женщины
Метание диска, квалификация;
Участница: Наталья Семенова
Начало: 03:50.