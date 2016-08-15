Украина в Рио: календарь десятого дня Олимпиады-2016

Сегодня медальные надежды Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро связаны лишь с двумя видами спорта - спортивной гимнастикой и греко-римской борьбой.

В спортивной гимнастике сегодня пройдет второй день соревнований в отдельных упражнениях. В упражнении на кольцах выступит украинец Игорь Радивилов, а в опорном прыжке - Радивилов и Олег Верняев. Ни в одной из этих двух дисциплин украинские спортсмены не являются фаворитами на попадание в тройку лучших.

Отдельно стоить отметить упражнение опорный прыжок. Если Игорь Радивилов сегодня сможет повторить свое выступление на Олимпиаде-2012 в Лондоне, его прыжок получит имя The Radivilov. Четыре года назад украинец с этим упражнением завоевал бронзу, и, вполне возможно, фирменный элемент принесет ему медаль уже в Бразилии.

Также сегодня начнутся соревнования в греко-римской борьбе, где Украины представят два спортсмена - Александр Чернецкий и Жан Беленюк. Особое внимание на Беленюка, который является действующим чемпионом мира в весе до 85 кг и безоговорочно главным фаворитов сегодняшних соревнований.

Греко-римская борьба, мужчины

Вес: до 130 кг;

Участник: Александр Чернецкий;

Начало квалификации: после 16:00. Финал - после 23:00.

Греко-римская борьба, мужчины

Вес: до 85 кг;

Участник: Жан Беленюк;

Начало 1/8 финала: после 16:00; Финал - после 23:00.

Спортивная гимнастика, мужчины

Упражнение на кольцах, финал;

Участник: Игорь Радивилов;

Начало: 20:00;

Спортивная гимнастика, мужчины

Опорный прыжок, финал;

Участники: Олег Верняев, Игорь Радивилов;

Начало: 20:54;

Легкая атлетика, женщины

Бег, 400 м. Финал

Участница: Ольга Земляк

Начало: 04:45.

Немедальные соревнования:

Гребля, мужчины

Каноэ-одиночки, 1000 м;

Участник: Павел Алтухов;

Начало квалификации: 15:00; Полуфиналы - 16:30.

Гребля, женщины

Байдарки-двойки, 200 м;

Участницы: Анастасия Тодорова, Инна Грищун;

Начало: 15:24; Полуфиналы - 16:46.

Легкая атлетика, женщины

Бег, 200 м, первый раунд;

Участницы: Наталья Погребняк, Наталья Строгова, Елизавета Брызгина;

Начало: 15:30.

Синхронное плавание, женщины

Техническая программа;

Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова;

Начало: 17:00.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470, гонки №8, №9, №10;

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало гонки №8: 19:05.

Прыжки в воду, мужчины

Трамплин, 3 м, квалификация;

Участник: Илья Кваша;

Начало: 21:15.

Бадминтон, женщины

1/8 финала, одиночный разряд;

Матч: Мария Улитина (Украина) - Порнтип Буранапрасерцук (Таиланд);

Начало: 00:45.

Легкая атлетика, женщины

Бег с барьерами, 400 м, квалификация;

Участницы: Виктория Ткачук, Анна Титимец, Елена Колесниченко;

Начало: 03:46.

Легкая атлетика, женщины

Метание диска, квалификация;

Участница: Наталья Семенова

Начало: 03:50.