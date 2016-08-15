Видеоблог Rio2016: подъем к статуе Христа Искупителя

Невозможно побывать в Рио-де-Жанейро, не посетив визитную карточку города, да и Бразилии в целом – статую Христа Искупителя, находящуюся на вершине горы Корковаду. Вот и наш Кирилл решил посетить этот величайший монумент.

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Чтобы увидеть статую своими глазами с близкого расстояния, нужно выстоять уже традиционную для Бразилии очередь на автобус, который доставит туристов на вершину горы.

Стоимость такой экскурсии совсем немаленькая - 30 реалов, или около 240 гривень, только за то, чтоб доехать на автобусе до горы, еще в 38 реалов обойдется билет на трамвай, который подвезет туристов непосредственно к самой статуе.

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Также здесь есть сувенирные магазины.

Наш Кирилл отмечает, что и здесь есть проблемы с организацией – также огромные очереди, и таким образом подъем на статую занимает ни много, ни мало, а целых 2,5 часа.

Поднявшись на вершину, наш Кирилл решил попросить главную бразильскую святыню послать удачу для сборной Украины на Олимпиаде в Рио.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.