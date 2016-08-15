Романтичное награждение в Рио: спортсменке сделали предложение прямо у олимпийского пьедестала (фото)

Об этом пишет ВВС.

Ее парень Цинь Кай, который сам завоевал бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на прошлой неделе, опустился на одно колено на глазах у зрителей со всего мира.

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"Мы встречаемся уже шесть лет, но я не ожидала, что он сделает предложение сегодня", - сказала она.

"Он говорил много вещей, дал много обещаний, но важнее всего для меня то, что это тот парень, которому я могу доверять до конца жизни", – рассказала спортсменка.