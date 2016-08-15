Романтичное награждение в Рио: спортсменке сделали предложение прямо у олимпийского пьедестала (фото)
12:50, 15 августа 2016Рио-2016
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Китайской спортсменке Хе Цзы, которая 15 августа завоевала на Олимпиаде в Рио серебряную медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сделали предложение руки и сердца прямо во время церемонии награждения.
REUTERS
Об этом пишет ВВС.
Ее парень Цинь Кай, который сам завоевал бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на прошлой неделе, опустился на одно колено на глазах у зрителей со всего мира.
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"Мы встречаемся уже шесть лет, но я не ожидала, что он сделает предложение сегодня", - сказала она.
"Он говорил много вещей, дал много обещаний, но важнее всего для меня то, что это тот парень, которому я могу доверять до конца жизни", – рассказала спортсменка.
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