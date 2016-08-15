Видеоблог Rio2016: метро в олимпийском Рио
12:24, 15 августа 2016Рио-2016
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Диск и молот спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
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Несмотря на проблемы с уличной преступностью в Бразилии, наш отчаянный Кирилл решил показать своим зрителям, как выглядит метро в Рио-де-Жанейро.
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В городе всего четыре ветки метрополитена, однако достаточно много станций.
В то же время вагоны метро в Рио чем-то похожи на киевский метрополитен.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
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