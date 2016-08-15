Видеоблог Rio2016: в олимпийском пресс-центре воруют вещи и деньги

Наш Кирилл снова решил рассказать о проблемах с безопасностью на Олимпиаде в Рио.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть вторая

В Бразилии по мере прохождения Олимпийских игры всплывают все новые и новые проблемы с обеспечением безопасности, даже с такими, казалось бы, элементарными вещами, как безопасность камер хранения для журналистов.

Так, в главном олимпийском пресс-центре для удобства журналистов организовали камеры хранения, чтобы не приходилось каждый день возить с собой тяжелую аппаратуру в гостиницу. Однако обеспечить безопасность этих боксов организаторы не смогли.

Читайте такжеОлимпийский чемпион Лохте рассказал подробности своего ограбления в Рио

Практически каждые день и ночь у журналистов здесь воруют вещи и деньги прямо из камер хранения. На этот раз пострадал и украинский репортер.

Кто вскрывает камеры хранения – неизвестно, это могут быть волонтеры или другие журналисты, или посторонние лица. Однако, как отмечает наш Кирилл, ранее на подобных соревнованиях никогда такого не было.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.