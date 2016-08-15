Видеоблог Rio2016: "золотой" забег Усейна Болта глазами УНИАН

14 августа наш Кирилл побывал на олимпийском стадионе в Рио, где проводятся основные соревнования по легкой атлетике.

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В том числе нашему спецкору посчастливилось наблюдать, как легендарный ямайский спринтер Усейн Болт стал семикратным олимпийским чемпионом. Дистанцию в 100 метров он преодолел за 9,81 секунды.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.