Видеоблог Rio2016: "золотой" забег Усейна Болта глазами УНИАН
10:30, 15 августа 2016Рио-2016
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Копье и весло спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
REUTERS
14 августа наш Кирилл побывал на олимпийском стадионе в Рио, где проводятся основные соревнования по легкой атлетике.
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В том числе нашему спецкору посчастливилось наблюдать, как легендарный ямайский спринтер Усейн Болт стал семикратным олимпийским чемпионом. Дистанцию в 100 метров он преодолел за 9,81 секунды.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
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