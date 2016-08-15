Видеоблог Rio2016: полоса неудач украинской сборной и олимпийские итоги 14 августа

Наш Кирилл подводит итоги очередного игрового дня Олимпиады в Рио. Похоже, черная полоса для украинских спортсменов продолжается.

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Так, украинские шпажисты в поединке за бронзу уступили команде Венгрии и таким образом довольствовались четвертым местом.

Также украинский гимнаст Олег Верняев неудачно выполнил свое упражнение в финале на коне и остался лишь на восьмом месте.

Таким образом, после 9 соревновательных дней Олимпийских игр в Рио украинская сборная по-прежнему имеет в своем активе 4 медали.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.