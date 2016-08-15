Олимпийский чемпион Лохте рассказал подробности своего ограбления в Рио

Об этом сообщает The Guardian.

«Наше такси остановили парни с полицейскими значками, они вытащили нас из машины, достали пушки и сказали пловцам лечь на землю. Я отказался, мы же не сделали ничего плохого, я не собирался ложиться. И один из парней достал пистолет, взвел курок и приставил мне ствол ко лбу. Он сказал: «Ложись». Ну я поднял руки и решил, что так уж и быть. Он забрал наши деньги, взял мой кошелек, но оставил мне телефон и документы», – рассказал Лохте.

Читайте такжеВ Рио полицейские похитили спортсмена-участника ОИ и потребовали выкуп

Ранее представители МОК отрицали информацию об ограблении американских пловцов, однако вскоре Олимпийский комитет США подтвердил ее.

В инциденте пострадали Лохте, Гуннар Бентц, Джек Конгер и Джимми Фейген.