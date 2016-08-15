Рио-2016. Сборная Украины опустилась на 48-е место в медальном зачете Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился девятый соревновательный день Олимпиады-2016 по итогам которого сборная Украины опустилась на 48-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды по-прежнему ни одной золотой награды, три серебряных и одна бронзовая.

Любопытно, что представители 47 сборных, которые расположились выше, завоевали хотя бы по одной золотой награде. Именно из-за отсутсвия олимпийских чемпионов в составе сборной Украины, команда занимает столь низкое место.

Читайте такжеСборная Украины занимает 45-е место в медальном зачете после половины Олимпиады

Лидером медального зачета, как и ранее, остается сборная США, на счету которой 26 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовые награды - 69 медалей. В пятерку сильнейших спортивных наций мира также входят команды Великобритании (15-16-7, 38) Китая (15-13-17, 45), России (9-11-10, 30) и Германии (8-5-4, 17).

У остальных национальных команд не более 7 золотых наград.