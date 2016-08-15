Рио-2016. Сильнейший спринтер мира Болт стал семикратным олимпийским чемпионом

04:53, 15 августа 2016
Рио-2016
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Ямаец выиграл забег на самой престижной дистанции 100 метров.

Reuters

В Рио-де-Жанейро завершился легкоатлетический финальный забег на 100 метров у мужчин, где победу одержал Усейн Болт из Ямайки, сообщает корреспондент УНИАН.

Болт преодолел дистанцию за 9,81 секунды.

Сильнейший спринтер мира последних лет опередил, в частности, Джастина Гатлина из США (9,89) и Андре де Грассе из Канады (9,91), которые составят ему компанию на пьедестале почета.  

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Болт показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, но не смог побить свои же рекорд мира (9,58) и олимпийский рекорд (9,63), утсановленный на Играх-2012 в Лондоне.

Таким образом, Болт стал 7-кратным олмпийским чемпионом. На Играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012 он выиграл по три золотые награды - на дистанциях 100 метров, 200 метров и в эстафете 4х100 метров.

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