Рио-2016. Теннисист Маррей стал двукратным олимпийским чемпионом
Британец повторил свой успех Лондона-2012.
В Рио-де-Жанейро завершился финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, где Энди Маррей из Великобритании одолел в четрыех партиях Хуана Мартина дель Потро из Аргентины и стал олимпийским чемпионом, сообщает корреспондент УНИАН.
Матч завершился со счетом - 7:5, 4:6, 6:2, 7:5.
Аргентинец так и не смог справиться с усталостью, накопившейся после выигранной полуфинальной битвы с испанцем Рафаэлем Надалем накануне и навязал борьбу сопернику только в первых трех партиях, вчистую проиграв четвертый и решающий сет.
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В свою очередь, Надаль в матче за бронзовую медаль также уступил Кеи Нисикори из Японии.
Таким образом, Маррей повторил свой успех 4-летней давности на Олимпиаде в Лондоне, выиграв вторую золотую олимпийскую награду подряд.