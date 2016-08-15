Рио-2016. Теннисист Маррей стал двукратным олимпийским чемпионом

В Рио-де-Жанейро завершился финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, где Энди Маррей из Великобритании одолел в четрыех партиях Хуана Мартина дель Потро из Аргентины и стал олимпийским чемпионом, сообщает корреспондент УНИАН.

Матч завершился со счетом - 7:5, 4:6, 6:2, 7:5.

Аргентинец так и не смог справиться с усталостью, накопившейся после выигранной полуфинальной битвы с испанцем Рафаэлем Надалем накануне и навязал борьбу сопернику только в первых трех партиях, вчистую проиграв четвертый и решающий сет.

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В свою очередь, Надаль в матче за бронзовую медаль также уступил Кеи Нисикори из Японии.

Таким образом, Маррей повторил свой успех 4-летней давности на Олимпиаде в Лондоне, выиграв вторую золотую олимпийскую награду подряд.