Рио-2016. Украинка Земляк вышла в финал бега на 400 метров

В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные забеги на дистанции 400 метров, где украинка Ольга Земляк показала 8-й результат и сумела выйти в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Земляк в своем полуфинальном забеге финишировала третьей, преодолев дистанцию за 50,75 секунды.

Лучший результат показала Элисон Феликс из США (49,67), а в тройку лучших по сумме всех полуфиналов также вошли Шерика Джексон (Ямайка) и Наташа Хастингс из США.

Финал в беге на 400 метров у женщин состоится 16 июля.