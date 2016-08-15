Рио-2016. Украинка Земляк вышла в финал бега на 400 метров
03:11, 15 августа 2016Рио-2016
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Наша спортсменка попала в решающий забег с последним 8-м результатом.
Ольга Земляк вышла в финал Олимпиады / sport.err.ee
В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные забеги на дистанции 400 метров, где украинка Ольга Земляк показала 8-й результат и сумела выйти в финал, сообщает корреспондент УНИАН.
Земляк в своем полуфинальном забеге финишировала третьей, преодолев дистанцию за 50,75 секунды.
Лучший результат показала Элисон Феликс из США (49,67), а в тройку лучших по сумме всех полуфиналов также вошли Шерика Джексон (Ямайка) и Наташа Хастингс из США.
Финал в беге на 400 метров у женщин состоится 16 июля.
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