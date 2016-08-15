Рио-2016. Федорова не смогла побороться за медаль в финале соревнований по прыжкам в воду
00:18, 15 августа 2016Рио-2016
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Украинка завершила свое выступление на одиннадцатом месте.
Reuters
Украинка Елена Федорова завершила на одиннадцатом месте финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
29-летняя уроженка Николаева сегодня показала результат 304,80, что меньше ее же показателя в полуфинале соревнований, где она заняла девятое место.
Олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду стала китаянка Тиньмао Ши, набравшая 406,05 очка. Серебро выиграла другая китаянка Жи Хе, а бронзу - итальянка Таня Каньотто.
Отметим, что Елена Федорова четвертый раз принимала участие в Олимпийских играх. В Афинах-2004 она заняла тринадцатое место, в Пекине-2008 - одинадцатое, в Лондоне-2012 - девятое.
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