Рио-2016. Федорова не смогла побороться за медаль в финале соревнований по прыжкам в воду

Украинка Елена Федорова завершила на одиннадцатом месте финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

29-летняя уроженка Николаева сегодня показала результат 304,80, что меньше ее же показателя в полуфинале соревнований, где она заняла девятое место.

Олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду стала китаянка Тиньмао Ши, набравшая 406,05 очка. Серебро выиграла другая китаянка Жи Хе, а бронзу - итальянка Таня Каньотто.

Отметим, что Елена Федорова четвертый раз принимала участие в Олимпийских играх. В Афинах-2004 она заняла тринадцатое место, в Пекине-2008 - одинадцатое, в Лондоне-2012 - девятое.