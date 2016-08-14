Рио-2016. Украинские шпажисты не смогли выиграть бронзу в поединке с Венгрией

Мужская сборная Украины не смогла выиграть бронзовые медали на олимпийском турнире по фехтованию на шпагах.

В поединке за третье место украинцы уступили сборной Венгрии со счетом 37:39. Украинская команда уступала сопернику на протяжении большей части встречи с разрывом в 4-6 очков, но за 7 секунд до конца времени боя Богдан Никишин сократил оставание до одного балла. Тем не менее, последний укол в противостоянии совершили венгр Андрас Редли.

Также отметим, что в четвертом раунде встречи травму руки получил украинский спортсмен Дмитрий Карюченко. Вместо него за команду выступил резервист Дмитрий Хворост.

В составе сборной Украины Богдан Никишин выиграл свои смены - 17:13, Анатолий Герей закончил их вничью 13:13, Дмитрий Карюченко уступил 3:6, а Максим Хворост также проиграл - 4:6.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале сборная Украины победила команду России, а в полуфинале уступила Франции.

После завершения командных соревнований среди шпажистов олимпийский турнир по фехтованию будет завершен.