Рио-2016. Два представителя Украины вышли в финал соревнований по конкуру

Представители Украины Рене Теббель и Ульрих Кирхофф вышли в финал олимпийских соревнований по конкуру в конном спорте.

Теббель и его конь "Зиппер" вместе с еще 23 спортсменами занял первое место в рейтинге по итогам квалификации. Ульрих и конь Принс Де ла Мар занял 27-е место.

Вместе с тем, другие представители Украины Кассио Риветти и Ференц Шентирмаи не попали в топ-60 лучших. Как объяснили в эфире телеканала UA:Перший, они выбыли из соревнований из-за несоответствующего поведения их лошадей.

Кроме того, в финале командного первенства Украина после первого дня соревнований занимает последнее место.