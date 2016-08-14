Рио-2016. Два представителя Украины вышли в финал соревнований по конкуру
20:31, 14 августа 2016Рио-2016
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Рене Теббель и Ульрих Кирхофф продолжат выступления в турнире по конному спорту.
Reuters
Представители Украины Рене Теббель и Ульрих Кирхофф вышли в финал олимпийских соревнований по конкуру в конном спорте.
Теббель и его конь "Зиппер" вместе с еще 23 спортсменами занял первое место в рейтинге по итогам квалификации. Ульрих и конь Принс Де ла Мар занял 27-е место.
Вместе с тем, другие представители Украины Кассио Риветти и Ференц Шентирмаи не попали в топ-60 лучших. Как объяснили в эфире телеканала UA:Перший, они выбыли из соревнований из-за несоответствующего поведения их лошадей.
Кроме того, в финале командного первенства Украина после первого дня соревнований занимает последнее место.
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