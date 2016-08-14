Рио-2016. Украинские шпажисты проиграли в полуфинале и сразятся за бронзу

Мужская сборная Украины не смогла выйти в финал олимпийского турнира по фехтованию на шпагах и теперь поборется за бронзовые медали.

В полуфинале соревнований украинская команда уступила итальянским шпажистам. Итальянцы выиграли шесть из первых семи раундов и досрочно сняли интригу в данном противостоянии. Окончательный счет поединка - 45:33.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяВ составе сборной Украины Богдан Никишин проиграл свои смены с общим счетом 10:13, Анатолий Герей - 11:16, а Дмитрий Карюченко - 12:16. Максим Хворост участия во встрече не принимал.

В поединке за третье место украинцы поборются за медаль с венгерскими шпажистами. Начало встречи - 23:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале сборная Украины победила команду России.