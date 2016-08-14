МОК призвал спортсменов уважать друг друга и обмениваться рукопожатиями

Пресс-аташе Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что спортсмены должны уважать друг друга, сообщает ТАСС.

"Это неприемлемо, мы бы хотели напомнить всем участникам Игр об олимпийских ценностях. Олимпийская деревня является их олицетворением. Даже после соревнований они все равно встречаются вместе, проводят вместе свободное время, совместно ужинают. Верим в то, что возводим мосты, а не возводим стены, но по многим причинам спортсмены не могут пожать руку друг другу, это постыдно и недопустимо.

Мы бы хотели, чтобы каждый случай такого поведения был бы нам известен, но в целом мы неодобрительно относимся к возникающим между спортсменами конфликтам".

Во время Олимпийских игр уже были случаи, когда спортсмены отказывались поздравлять колег после завершения соревнований.