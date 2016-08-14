Рио-2016. Украинки завершили участие в олимпийском марафоне

Украинки Ольга Котовская, Светлана Станко-Клименко и Наталья Легонькова завершили участие в олимпийском марафоне, который прошел в Рио-де-Жанейро.

Никому из них не удалось побороться за медали в этой популярной дисциплине.

Лучшая из украинок Котовская прошла дистанцию в 42 км за 2:34:57 и финишировала 33-й.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяВремя Станко-Клименко - 2:42:46, она заняла 66-е место в забеге. Легонькова добралась до финиша за 2:46:08, это 87-я позиция среди всех 156 участниц марафона.

Олимпийской чемпионкой по итогам марафона стала кенийка Джемима Джелагат Сумсонг, ее время - 2:24:04. До мирового рекорда ей не хватило шести минут.

Также отметим, что более 20 спортсменок не смогли дойти до финиша.