Рио-2016. Украинские шпажисты победили Россию в четвертьфинале турнира по фехтованию

Мужская сборная Украины победила команду России в четвертьфинале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.

Всю первую половину встречи Украина и Россия шли "укол в укол", но начиная с пятого раунда украинские фехтовальщики начали уходить в отрыв по очкам. Они выиграли все раунды с пятого по восьмой и завершили Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяпротивостояние со счетом 45:32.

В составе сборной Украины Богдан Никишин выиграл свои смены с общим счетом 13:8, Анатолий Герей - 18:10, а Дмитрий Карюченко - 14:13. Максим Хворост участия в поединке не принимал.

В полуфинале команда Украины сыграет против Италии. Встреча начнется в 19:15 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, вчера женская сборная Украины проиграла россиянкам в финале олимпийских соревнований по фехтованию на саблях и завоевала серебряную медаль Игр-2016.