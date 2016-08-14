Рио-2016. Украинка Улитина стала главной сенсацией турнира по бадминтону

Украинка Мария Улитина вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по бадминтону, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Вчера в рамках группового турнира соревнований украинка обыграла бразильянку Лохайни Висенте, а сегодня сенсационно победила действующую вице-чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпиады-2012 Саину Нехвал из Индии.

Счет поединка Улитиной с Нехвал - 2:0 (21:18, 21:19) в пользу украинки. Таким образом она заняла первое место в группе G и стала первым спортсменом в истории страны, который смогла выйти в плей-офф бадминтонного турнира на Олимпиаде.

В матче 1/8 финала 26-летняя днепрянка встретится с победителем группы Н, которым станет представительница Таиланда Порнтип Буранапрасертсук или Кэйт Фу Кьюн из Маврикия. Поединок состоится завтра.

В мужских соревнованиях по бадминтону Артем Почтарев не смог выйти из группы, проиграв в двух поединках - позавчера южноафриканцу Джейкобу Маликалу (0:2) и сегодня южнокорейцу Сон Ван Хо (0:2).