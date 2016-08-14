Рио-2016. Харлан: "Было сложно не только с российской сборной"

Лидер сборной Украины по фехтованию на саблях Ольга Харлан считает, что у вчера у ее команды был шанс выиграть олимпийский финал соревнований у сборной России. Об этом сообщает Газета.ru.

"Мне было сложно не только с российской сборной, но и итальянской, корейской.

[Кристиан] Бауэр (тренер сборной России - прим.ред.) не был уверен в победе России из-за того, что у команды Украины есть Харлан? Я рада, что он меня боится.

Был ли шанс против [Софьи] Великой? Шанс был всегда, но я его немного упустила", — сказала Харлан.

Как сообщал УНИАН, вчера женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебро, уступив в финале команде из РФ.