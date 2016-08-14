Рио-2016. Харлан: "Было сложно не только с российской сборной"
15:38, 14 августа 2016Рио-2016
2757
Двукратная медалистка Игр-2016 в фехтовании прокомментировала вчерашнее поражение от сборной России.
Reuters
Лидер сборной Украины по фехтованию на саблях Ольга Харлан считает, что у вчера у ее команды был шанс выиграть олимпийский финал соревнований у сборной России. Об этом сообщает Газета.ru.
"Мне было сложно не только с российской сборной, но и итальянской, корейской.
[Кристиан] Бауэр (тренер сборной России - прим.ред.) не был уверен в победе России из-за того, что у команды Украины есть Харлан? Я рада, что он меня боится.
Был ли шанс против [Софьи] Великой? Шанс был всегда, но я его немного упустила", — сказала Харлан.
Как сообщал УНИАН, вчера женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебро, уступив в финале команде из РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter