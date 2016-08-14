Сборная Украины в Рио: календарь девятого дня Олимпиады
В последний день олимпийских соревнований по фехтованию и стрельбе украинцы постараются добыть в этих видах спорта новые медали.
Успех украинской команды саблисток сегодня на турнире по фехтованию попробует повторить мужская команда шпажистов. В 16:30 она начинает четвертьфинальный поединок против сборной России, где получит прекрасную возможность по-спортивному отомстить за вчерашнее поражение наших девушек. Примечательно, что украинские шпажисты считаются одними из фаворитов в этом виде программы, выше шансы на золото лишь у сборной Франции.
Еще одним кандидат на медаль от Украины - Олег Верняев. В многоборье ему невероятным образом не повезло одержать золото, а сегодня он начинает борьбу в отдельных упражнениях. Первое из них - упражнение на коне, начало соревнований в 21:34.
Наконец, не стоит забывать о пулевой стрельбе, где вновь выступят два украинца - серебряный призер Олимпиады Сергей Кулиш и Олег Царьков. В этот раз они будут стрелять из винтовки из трех положений - с колена, лежа и стоя.
В немедальных соревнованиях отметим начало выступлений легкоатлета Богдана Бондаренко. В ночь с воскресенья на понедельник украинский прыгун в высоту вместе с двумя соотечественниками будет проходить квалификацию соревнований.
Пулевая стрельба, мужчины
Стрельба из трех положений, винтовка, 50 м;
Участники: Олег Царьков, Сергей Кулиш;
Начало квалификации: 15:00; Финал: 19:00.
Легкая атлетика, женщины
Марафон;
Участницы: Ольга Котовская, Наталья Легонькова, Светлана Станко-Клименко;
Начало: 15:30.
Фехтование, мужчины
Шпага, командные соревнования;
Участник: сборная Украины (Богдан Никишин, Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко, Максим Хворост);
Начало четвертьфиналов: 16:30.
Спортивная гимнастика
Упражнения на коне, финал;
Участник: Олег Верняев;
Начало: 21:34.
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, финал;
Участница: Олена Федорова;
Начало: 22:00.
Немедальные соревнования:
Бадминтон, мужчины
Групповой этап;
Матч: Артем Почтарев (Украина) - Сон Ван Хо (Южная Корея);
Начало: 14:30.
Бадминтон, женщины
Групповой этап;
Матч: Мария Улитина (Украина) - Сайна Наваль (Индия);
Начало: 14:55.
Конный спорт
Конкур, индивидуальные и командные соревнования, квалификация;
Участники: Кассио Риветти, Ульрих Кирхофф, Рене Теббель, Ференц Цинтермай;
Начало: 16:00.
Синхронное плавание, женщины
Произвольная программа, дуэт, квалификация
Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова
Начало: 17:00
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470, гонки №6, №7, №8;
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало гонки №6: 19:05.
Тяжелая атлетика, женщины
Вес: от 75 кг, группа Б;
Участница: Анастасия Лысенко;
Начало: 19:30.
Легкая атлетика, мужчины
Прыжки в высоту, квалификация
Участники: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко, Дмитрий Яковенко;
Начало: 02:30.
Легкая атлетика, женщины
Бег 400 м, полуфинал;
Участница: Ольга Земляк;
Начало: 02:35.