Сборная Украины в Рио: календарь девятого дня Олимпиады

Успех украинской команды саблисток сегодня на турнире по фехтованию попробует повторить мужская команда шпажистов. В 16:30 она начинает четвертьфинальный поединок против сборной России, где получит прекрасную возможность по-спортивному отомстить за вчерашнее поражение наших девушек. Примечательно, что украинские шпажисты считаются одними из фаворитов в этом виде программы, выше шансы на золото лишь у сборной Франции.

Еще одним кандидат на медаль от Украины - Олег Верняев. В многоборье ему невероятным образом не повезло одержать золото, а сегодня он начинает борьбу в отдельных упражнениях. Первое из них - упражнение на коне, начало соревнований в 21:34.

Наконец, не стоит забывать о пулевой стрельбе, где вновь выступят два украинца - серебряный призер Олимпиады Сергей Кулиш и Олег Царьков. В этот раз они будут стрелять из винтовки из трех положений - с колена, лежа и стоя.

В немедальных соревнованиях отметим начало выступлений легкоатлета Богдана Бондаренко. В ночь с воскресенья на понедельник украинский прыгун в высоту вместе с двумя соотечественниками будет проходить квалификацию соревнований.

Пулевая стрельба, мужчины

Стрельба из трех положений, винтовка, 50 м;

Участники: Олег Царьков, Сергей Кулиш;

Начало квалификации: 15:00; Финал: 19:00.

Легкая атлетика, женщины

Марафон;

Участницы: Ольга Котовская, Наталья Легонькова, Светлана Станко-Клименко;

Начало: 15:30.

Фехтование, мужчины

Шпага, командные соревнования;

Участник: сборная Украины (Богдан Никишин, Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко, Максим Хворост);

Начало четвертьфиналов: 16:30.

Спортивная гимнастика

Упражнения на коне, финал;

Участник: Олег Верняев;

Начало: 21:34.

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, финал;

Участница: Олена Федорова;

Начало: 22:00.

Немедальные соревнования:

Бадминтон, мужчины

Групповой этап;

Матч: Артем Почтарев (Украина) - Сон Ван Хо (Южная Корея);

Начало: 14:30.

Бадминтон, женщины

Групповой этап;

Матч: Мария Улитина (Украина) - Сайна Наваль (Индия);

Начало: 14:55.

Конный спорт

Конкур, индивидуальные и командные соревнования, квалификация;

Участники: Кассио Риветти, Ульрих Кирхофф, Рене Теббель, Ференц Цинтермай;

Начало: 16:00.

Синхронное плавание, женщины

Произвольная программа, дуэт, квалификация

Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова

Начало: 17:00

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470, гонки №6, №7, №8;

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало гонки №6: 19:05.

Тяжелая атлетика, женщины

Вес: от 75 кг, группа Б;

Участница: Анастасия Лысенко;

Начало: 19:30.

Легкая атлетика, мужчины

Прыжки в высоту, квалификация

Участники: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко, Дмитрий Яковенко;

Начало: 02:30.

Легкая атлетика, женщины

Бег 400 м, полуфинал;

Участница: Ольга Земляк;

Начало: 02:35.