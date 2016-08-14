Сборная Бразилии вышла в полуфинал олимпийского футбольного турнира

В Бразилии завершились матчи 1/4 финала олимпийского футбольного турнира, в центральном из которых сборная Бразилии обыграла команду Колумбии со счетом 2:0, сообщает корреспондент УНИАН.

В игре, которая состоялась в Сан-Паулу (матчи футбольного турнира кроме Рио проходят в еще 5-ти городах Бразилии) решающий гол был забит уже на 12-й минуте. Отличился форвард испанской "Барселоны" Неймар. На протяжении игры колумбийцы пытались сравнять счет, но, вместо этого, на 83-й минуте пропустили еще раз. Второй гол на счету Луана.

В других матчах дня сборная Португалии с разгромным счетом уступила команде Германии (0:4), Нигерия обыграла Данию (2:0), а Южная Корея уступила команде Гондураса с минимальным счетом (0:1).

В полуфиналах сойдутся пары Бразилия - Гондурас и Нигерия - Германия. Матчи состоятся в среду, 17 августа.

В олимпийском футбольном турнире участвуют игроки не старше 23-х лет. Команды могут заявить лишь по три футболиста, кторые превышают этот возрастной лимит.