Сборная Украины занимает 45-е место в медальном зачете после половины Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился 8-й соревновательный день Олимпийских игр, где по итогам половины соревнований украинские спортсмены занимаю 45-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей сборной сегодня появилась еще одна награда и теперь в активе команды четыре медали - три серебра и бронза, но ни одного золота. Этот фактор является определющим в столь низком месте команды на Играх.

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Лидером медального зачета по-прежнему является сборная США, на счету которой 24 золотые, 18 серебряных и 19 бронзовых наград - 61 медаль.

Следом идут команды Китая (13-11-17, 41), Великобритании (10-13-7, 30), Германии (8-5-3, 16) и Японии (7-3-14, 24).

У остальных сборных не более шести золотых наград за половину Олимпиады.