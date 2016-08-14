Рио-2016: легкоатлетки Касьянова и Федорова не попали в двадцатку сильнейших турнира в семиборье

В Рио-де-Жанейро завершился олимпийский турнир по семиборью в легкой атлетике, где украинки Анна Касьянова и Алина Федорова финишировали, соответственно, на 25-м и 28-м местах, сообщает корреспондент УНИАН.

Касьянова по итогам семи видов набрала 5951 балл, а Федорова - 5038 баллов.

Чемпионкой Олимпийских игр в этой дисциплине стала бельгийка Нафисату Тиам - 6810 баллов. Она опередила британку Джессику Эннис-Хилл (6775) и Бриан Тайсон-Итон из Канады (6653).

Как сообщал УНИАН, турнир по легкой атлетике проходит в Рио с 12 по 21 августа.