Рио-2016: Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом в последнем заплыве в карьере

В Рио-де-Жанейро завершился финальный заплыв на дистанции 4х100 метров комплексным плаванием у мужчин, где в своем последнем заплыве в карьере американец Майкл Фелпс выиграл в составе сборной США свою 23-ю золотую олимпийскую медаль, сообщает корреспондент УНИАН.

Американцы показали результат 3 минуты 27,95 секунды, установив олимпийский рекорд. Призерами Игр также стали команды Великобритании и Австралии.

Фелпс плыл на третьем этапе и вывел свою команду на первое место, обогнав соперника из сборной Великобритании, которой американцы проигрывали после 2-го этапа.

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Это был последний финал олимпийского турнира по плаванию, который завершился в ночь на воскресенье по киевскому времени.

Ранее Фелпс официально объявил о том, что завершит спортивную карьеру после Игр-2016 в Рио.