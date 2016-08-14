Рио-2016: Украинец Чумак занял 6-е место в соревнованиях по тяжелой атлетике

В Рио-де-Жанейро завершился турнир тяжелоатлетов в весовой категории до 94 килограмм, где украинец Дмитрий Чумак выступал в группе сильнейших и занял 6-е место, сообщае корреспондент УНИАН.

Украинец показал общий результат 387 кг.

Наш спортсмен использовал лишь две попытки из шести. В первом упражнении рывке он со второго раза поднял штангу весом в 174 кг., но не справился с весом 177 кг. А в толчке Чумак также со второго раза поднял снаряд весом 213 кг., но не справился с весом в 220 кг. в третье попытке.

Чемпионом Олимпийских игр стал иранец Сохраб Моради (403 кг. в двоеборье). 2-е место на счету Вадима Стрельцова из Беларуси (395), третье - у Ауримаса Дидзбалиса из Литвы - 392 кг.

Таким образом, на данный момент у украинских тяжелоатлетов нет на счету ни одной награды.