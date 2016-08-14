Порошенко о "серебре" украинских саблисток в Рио: достойная борьба

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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"Наша женская команда по фехтованию на саблях завоевала серебро на Олимпиаде в Рио. Достойная борьба. Молодцы, девушки!" - говорится в его сообщении.

Наша женская команда по фехтованию на саблях завоевала серебро на Олимпиаде в Рио.



Достойная борьба. Молодцы, девчонки! pic.twitter.com/TO1jktlQ8K — Петр Порошенко (@poroshenko) August 13, 2016

Как сообщал УНИАН, женская команда Украины по фехтованию на саблях проиграла сборной России в финале олимпийского турнира и завоевала серебряную медаль Игр-2016.

В состав украинской команды входят Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, а также резервист Елена Воронина. В финале приняли участие все четыре спортсменки.

Счет финального поединка - 45:30. Интриги во встрече не было, российские саблистки выиграли первые четыре периода и больше не подпускали к себе украинок на близкое расстояние в счете.