Порошенко о "серебре" украинских саблисток в Рио: достойная борьба

01:53, 14 августа 2016
Рио-2016
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал получение украинской командой по фехтованию серебряной медали.

REUTERS

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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"Наша женская команда по фехтованию на саблях завоевала серебро на Олимпиаде в Рио. Достойная борьба. Молодцы, девушки!" - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, женская команда Украины по фехтованию на саблях проиграла сборной России в финале олимпийского турнира и завоевала серебряную медаль Игр-2016.

В состав украинской команды входят Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, а также резервист Елена Воронина. В финале приняли участие все четыре спортсменки.

Счет финального поединка - 45:30. Интриги во встрече не было, российские саблистки выиграли первые четыре периода и больше не подпускали к себе украинок на близкое расстояние в счете.

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