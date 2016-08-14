Украинские саблистки завоевали серебро Олимпиады-2016

Женская команда Украины по фехтованию на саблях проиграла сборной России в финале олимпийского турнира и завоевала серебряную медаль Игр-2016.

В состав украинской команды входят Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, а также резервист Елена Воронина. В финале приняли участие все четыре спортсменки.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяСчет финального поединка - 45:30. Интриги во встрече не было, российские саблистки выиграли первые четыре периода и больше не подпускали к себе украинок на близкое расстояние в счете.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале украинки добыли тяжелую победу над командой Италии с общим счетом 45:42. В четвертьфинале была повержена сборная Южной Кореи.

Напомним, ранее Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2016 в индивидуальных соревнованиях. Теперь в активе Украины три серебряные и одна бронзовая медаль Игр в Рио-де-Жанейро.