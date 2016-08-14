Рио-2016. Украинка Федорова вышла в финал соревнований по прыжкам в воду

Украинская спортсменка Елена Федорова вышла в финал одиночных соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В полуфинале 29-летняя уроженка Николаева показала результат в 321,0 очка. Это позволило ей занять восьмое место, которое позволяет квалифицироваться в финал.

Еще одна украинка Анастасия Недобега из Луганска не смогла попасть в заветные Топ-12 по итогам полуфинала. Она набрала 290,15 очка и заняла последнее 18 место.

Финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина начнется завтра, в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Елена Федорова четвертый раз принимает участие на Олимпийских играх. В Афинах-2004 она заняла тринадцатое место, в Пекине-2008 - одинадцатое, в Лондоне-2012 - девятое.

Как сообщал УНИАН, во время квалификации соревнований на Играх-2016 Федорова заняла десятое место, а Недобега - двенадцатое.