Рио-2016. Украинка Басова заняла пятое место в финале соревнований в велотреке

Украинская велогонщица Любовь Басова не смогла завоевать медаль в финале олимпийских соревнований по велотреку в дисциплине кейрин.

Уроженка Винницкой области в медальном заезде финишировала на пятом месте, отстав от олимпийской чемпионки Эллис Лигтли из Нидерландов на 0,111 секунды.

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: "серебро" Олега ВерняеваКак сообщал УНИАН, Басова лишь в перезаезде смогла выйти во второй раунд соревнований в велотреке. На этом этапе она финишировала третьей в своем заезде и квалифицироваться в финал.

28-летняя украинка второй раз принимает участие в Олимпиаде. Четыре года назад в Лондоне она не смогла попасть во второй раунд соревнований.