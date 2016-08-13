Рио-2016. Украинка Басова заняла пятое место в финале соревнований в велотреке
23:45, 13 августа 2016Рио-2016
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Украинская велогонщица не смогла побороться за медаль, но может быть довольна своим выступлением на Играх в Рио-де-Жанейро.
Любовь Басова / katushka.in.ua
Украинская велогонщица Любовь Басова не смогла завоевать медаль в финале олимпийских соревнований по велотреку в дисциплине кейрин.
Уроженка Винницкой области в медальном заезде финишировала на пятом месте, отстав от олимпийской чемпионки Эллис Лигтли из Нидерландов на 0,111 секунды.
Читайте такжеВидеоблог Rio2016: "серебро" Олега ВерняеваКак сообщал УНИАН, Басова лишь в перезаезде смогла выйти во второй раунд соревнований в велотреке. На этом этапе она финишировала третьей в своем заезде и квалифицироваться в финал.
28-летняя украинка второй раз принимает участие в Олимпиаде. Четыре года назад в Лондоне она не смогла попасть во второй раунд соревнований.
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