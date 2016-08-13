Рио-2016. Басова квалифицировалась в финал соревнований в велотреке

Украинская велогонщица Любовь Басова квалифицировалась в финал олимпийского турнира по велотреку в дисциплине кейрин.

Она завершила свой заезд второго раунда соревнований на третьем месте, опередив ближайшую преследовательницу из Нидерландов Лорин Ван Риссен на 0,165 секунды.

Попадание в тройку в рамках заезда позволило Басовой войти в шестерку спортсменок, которые сегодня разыграют олимпийские медали. Финальный заезд состоится в 23:33 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Басова смогла попасть во второй раунд соревнований лишь со второй попытки, через утешительный турнир. В первой попытке украинка не смогла прийти к финишу.