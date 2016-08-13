Рио-2016. Басова квалифицировалась в финал соревнований в велотреке
23:01, 13 августа 2016Рио-2016
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Украинская велогонщица вошла в шестерку лучших велогонщиц в дисциплине кейрин.
Басова вышла в финал / katushka.in.ua
Украинская велогонщица Любовь Басова квалифицировалась в финал олимпийского турнира по велотреку в дисциплине кейрин.
Она завершила свой заезд второго раунда соревнований на третьем месте, опередив ближайшую преследовательницу из Нидерландов Лорин Ван Риссен на 0,165 секунды.
Попадание в тройку в рамках заезда позволило Басовой войти в шестерку спортсменок, которые сегодня разыграют олимпийские медали. Финальный заезд состоится в 23:33 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, Басова смогла попасть во второй раунд соревнований лишь со второй попытки, через утешительный турнир. В первой попытке украинка не смогла прийти к финишу.
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