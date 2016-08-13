Рио-2016. Улитина начала турнир по бадминтону с победы над бразильянкой

Украинская бадминтонистка Мария Улитина удачно начала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В поединке группового турнира она обыграла бразильянку Лоайнни Висенте со счетом 2:0 по геймам (21:13, 21:13).

Таким образом, Улитина сравнялась в группе G с представительницей Индии Сайной Неваль, которая ранее также обыграла бразильянку Лойанни. Победитель группы, который станет участником 1/8 финала, определится в завтрашнем матче между Улитиной и Неваль.

Как сообщал УНИАН, в мужских соревнованиях по бадминтону участвует украинец Артем Почтарев. Для выхода из группы ему завтра нужно будет обыграть в двух геймах титулованного южнокорейца Сон Ван Хо.