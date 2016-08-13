Рио-2016. Украинец Мильчев не смог завоевать бронзу в стендовой стрельбе

21:26, 13 августа 2016
Рио-2016
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Одессит занял четвертое место по итогам олимпийских соревнований.

Мильчев сразится за бронзу / stvol.ua

Украинец Николай Мильчев не смог завоевать медаль на олимпийских соревнованиях по стендовой стрельбе в упражнении "скит".

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: очереди при входе в олимпийский пресс-центрВ полуфинале 48-летний одессит набрал 15 очков из 16 возможных и, таким образом, занял третье место. В поединке за бронзовую медаль он не смог выбить две из 16 мишеней и уступил представителю команды беженцев Абдулле Альрашиди.

Напомним, Николай Мильчев был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр 2016 года. Также он является олимпийским чемпионом Сиднея-2000, где установил в упражнении "скит" вечный рекорд, выбив максимальный результат.

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